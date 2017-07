Captain Marvel: uno sguardo ravvicinato agli Skrull grazie a un nuovo concept

L'atteso Captain Marvel con protagonistasarà girato il prossimo anno in California, ma continuano a sbarcare online nuove info e concept del cinecomic diretto da

In realtà, quello che vi riportiamo oggi è solo il concept mostrato durante il panel al San Diego Comic-Con 2017 pochi giorni fa, ma visibile più nel dettaglio e con protagonista quello che sarà uno dei tanti Skurll presenti nel film, annunciati villain di Carol Danvers.



Ed è proprio lo stesso artista che ha disegnato il concept, Jerad S. Marantz, che ha condiviso su Instagram tutto il suo entusiasmo nell'aver visto la sua opera mostrata in via ufficiale sul palco del SDCC dalla major. E non c'è che dire: il design è fenomenale!



Captain Marvel vedrà nel cast anche Samuel L. Jackson e uscirà nelle sale l'8 marzo 2019.