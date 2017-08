Captain Marvel: un'occhiata al costume della Danvers nel nuovo concept art

Dopo le rivelazioni su Captain Marvel dall'ultimo San Diego Comic-Con e le informazioni sul film uscite in queste ultime settimane, oggi possiamo mostrarvi un nuovo concept art del cinecomic dove è possibile ammirare meglio il costume che indosserànei panni di

Un'immagine era stata rilasciata già in occasione dell'evento di San Diego, dove era possibile vedere Carol in lotta con un'orda di Skrull, che saranno i nemici del film diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, ma essendo leaked la qualità non era certo delle migliori.



Rispondendo ad alcune richieste dei fan, così, il concept artist Andy Park ha rilasciato tramite il suo profilo Twitter un nuovo design della protagonista dove è possibile dare una migliore occhiata al suo look da supereroina, tra l'altro davvero somigliante alla controparte nei fumetti. Park dice che non appena potrà rilasciare in via ufficiale i suoi artwork, lo farà, ma per ora ha le mani legate e può mostrare solo il concept che vi riportiamo in calce.



Captain Marvel vedrà nel cast anche Samuel L. Jackson, per un'uscita prevista nelle sale l'8 marzo 2019.