Captain Marvel: sarà "molto divertente", parola di Brie Larson!

, il primo stand-alone Marvel su una supereoina donna, inizialmente doveva uscire il 6 luglio 2018, ma poi il tutto è stato rimandato all'8 marzo 2019. Ancora non c'è un nome per il regista che prenderà in carico la direzione del film.

Nicole Perman e Meg LeFauve stanno lavorando a pieno regime alla sceneggiatura e, non appena i Marvel Studios la approveranno si partirà con la caccia al regista.

Mentre sta promuovendo Kong: Skull Island, Brie Larson (premio Oscar per The Room), che interpreterà Carol Denvers nell'MCU, dice che forse non tutti saranno d'accordo con la sua versione dell'eroina. "Ad essere onesti, ci sono molte versioni di lei" ha detto l'attrice a SciFiNow, "quindi ci saranno alcune persone a cui forse non andrà a genio."

E quindi poi descrive la sua versione di Carol Denvers: "E' una che crede nella verità e nella giustizia, ed è anche un ponte tra la Terra e lo spazio." spiega. "Sta combattendo per cercare di migliorare sé stessa, ed è ottimo che voglia provare ad aprirsi, e a rendere il mondo un posto migliore.Può anche volare e sparare colpi dalle mani. Ed è davvero divertente!"

La Larson ha confermato di essere la protagonista di Captain Marvel l'anno scorso, durante il Comic Con di San Diego. Da quel momento ha iniziato a godere di tutta l'attenzione che è arrivata grazie al ruolo. "Adesso sento che mi piace connettermi con altri esseri umani, lo sento profondamente" ha dichiarato. "Essere un membro della famiglia Marvel è ancora qualcosa di surreale. Ancora non ci credo, devo pizzicarmi per sentire che è vero."

In prossima uscita per i Marvel Studios ci sono nell'ordine Guardiani della Galassia Vol.2 (25 aprile 2017), Spider-Man Homecoming (6 luglio 2017), Thor: Ragnarok (25 ottobre 2017), e poi le pellicole del 2018, le cui date di uscita in Italia sapremo a breve, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant Man and the Wasp e Captain Marvel