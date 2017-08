Captain Marvel: Samuel L. Jackson spiega come ha scoperto di essere nel film

Come vi avevamo già annunciato Samuel L. Jackson tornerà nei panni di Nick Fury anche in, cinecomic con protagonista l'attrice premio Oscare previsto nelle sale cinematografiche a partire dall'8 marzo 2019. Un film molto atteso che vedrà Samuel L. Jackson ritornare in uno dei suoi ruoli più apprezzati.

Un ritorno a sua insaputa, visto che durante un'intervista Jackson ha dichiarato di esser venuto a conoscenza della sua partecipazione al film leggendo la notizia online:"Ora sarà più facile ricordare le battute. Il primo giorno in cui girai una scena come Nick Fury, con un solo occhio, non ricordavo le battute. Credevo fosse la stanchezza ma in seguito mi sono ricordato di averle lette con entrambi gli occhi e quindi ho iniziato a leggerle con un occhio solo e così me le ricordavo."

Scritto dagli sceneggiatori di Inside Out, Captain Marvel segue le vicende di Carol Danvers, una pilota dell'aeronautica il cui DNA si fonde insieme a quello di un alieno in un incidente. La mutazione le permette di volare, usare raggi d'energia e avere una forza sovrumana. Nonostante questo le origini di Captain Marvel si modificheranno nel film, come annunciato, perchè troppo simili a quelle di Lanterna Verde della DC.