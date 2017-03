Captain Marvel: riprese a gennaio 2018 per il cinecomic Marvel

Dopo mesi di silenzio, sembra avere una semi-conferma dei rumor che giravano da tempo, e abbiamo, cosi, una possibile data di inizio riprese per, uno dei prossimi cinefumetti targati Marvel Studios.

Come rumoreggiato, My Entertainment World sembra aver confermato le riprese di Captain Marvel per l'8 gennaio 2018. Questa data avrebbe senso, visto che i Marvel Studios hanno fissato la data di uscita del cinefumetto per l'8 marzo 2019.

Le riprese dovrebbero svolgersi ad Atlanta. Brie Larson sarà la protagonista, Carol Danvers; recentemente l'attrice ne ha parlato in una nuova intervista. Attualmente non c'è ancora un regista al timone del progetto ma ci aspettiamo un annuncio nei prossimi mesi.

Lo script è stato firmato da Meg LeFauve e Nicole Perlman.