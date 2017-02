Captain Marvel, per Brie Larson 'sarà un ponte tra Terra e Spazio nell'MCU'

C'è molta attesa e curiosità sul primo film dedicato totalmente ad un personaggio femminile dell'Universo Cinematografico, che vedrà impegnata l'attrice premio Oscarnei panni di Carol Danvers.

In attesa di conoscere il regista che avrà il compito di adattare sul grande schermo le avventure di questa supereroina, l'attrice Brie Larson è tornata a parlare di Captain Marvel in una nuova intervista, spiegando cosa l'ha attratta del personaggio: "Già solo il fatto che lei possa fare da ponte tra la Terra e lo Spazio in quest'universo cinematografico, che lei possa andare sia da una parte che dall'altra e che il suo luogo preferito e personale sia un piccolo posto dove la Terra finisce e inizia lo spazio è cosi emozionante per me. Continuo a leggere i suoi fumetti ancora oggi, perché è un personaggio cosi bello".

Riguardo il look del personaggio al cinema, la Larson scherza: "Ogni giorno su Twitter mi scrivono 'dovresti avere i capelli lunghi', 'no, dovresti avere la cresta', 'dovresti indossare la maschera', 'no, niente maschera'. Io penso che qualcuno si arrabbierà molto...".

Le riprese sono previste per gennaio 2018, mentre il film uscirà a marzo 2019.