Captain Marvel: nuova sceneggiatrice a bordo del progetto

Deadline conferma l'ingresso di una nuova sceneggiatrice in, il prossimo cinefumetto di casa Marvel Studios in arrivo nel 2019. La Marvel ha ingaggiatoper riscrivere il copione della pellicola.

Nell'aprile del 2015 la Marvel ingaggiò Meg LeFauve (Inside Out) & Nicole Perlman (Guardiani della Galassia) per scrivere il cinecomic ma, a quanto pare, la prima sarebbe coinvolta a pieno regime a Gigantic, prossimo film d'animazione Disney, e le due non potranno portare a termine il progetto.

Per rispettare l'inizio delle riprese e la release, fissata per il marzo 2019, la Marvel ha cosi chiesto alla Robertson-Dworet di lavorare allo script. La sceneggiatrice ha firmato il prossimo reboot di Tomb Raider e sta lavorando con Margot Robbie a Gotham City Sirens.