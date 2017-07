Captain Marvel non sarà in Avengers: Infinity War, dettagli sul suo film

Inci saranno tantissimi personaggi manon sarà una di loro. La supereroina a cui darà vitadebutterà ufficialmente nel suo film stand-alone in arrivo a marzo 2019.

Joe Russo, co-regista di Infinity War, ha, infatti, affermato: "No, lei non sarà in Infinity War". Il film stand-alone sulla supereroina è ambientato negli anni '90, con tanto di Nick Fury con ancora entrambi gli occhi e introdurrà gli Skrulls.

"C'è un'intera sezione di fumetti Marvel che parla della guerra tra Skrulls e Kree, ancora non l'abbiamo adattata" conferma Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios "Abbiamo pensato che fosse una grossa porzione di mitologia che dovesse appartenere a Captain Marvel".

Sul dove sia stata Carol Danvers in tutti questi anni, le speculazioni sono tante tra i fan. Per quella ufficiale dobbiamo aspettare ancora un po'.