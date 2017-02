Captain Marvel: Nicole Perlman parla della sceneggiatura

Già sceneggiatrice diè stata incaricata di scrivere la sceneggiatura di, cinecomic conin arrivo nel 2019.

Ospite a The Great Big Beautiful Podcast, la Perlman ha avuto modo di parlare dello script del cinecomic, che sta attualmente scrivendo insieme a Meg LeFauve.

«Lo confesso, abbiamo la tendenza ad avere conversazioni sul “dovrei scrivere una cosa del genere? Dovrebbe influenzare la storia?”. Dobbiamo assicurarci che la gente non pensi “oh, è un’eroina ANCHE SE è una donna”. È un personaggio molto forte, e l’essere donna fa parte di quella forza. Dobbiamo stare attente a ciò che scriviamo per il primo eroe donna dei Marvel Studios. Ci sono cose a cui non penserei due volte se stessi scrivendo per Tony Stark, ma per Captain Marvel serve qualcosa che possa valorizzarla».

La sceneggiatrice ha poi rivelato che Captain Marvel è più connesso alla grande backstory (Thanos e le Gemme dell’Infinito) di quanto non lo sia stato il primo film di Guardiani della Galassia.

«È un tipo di pressione diversa. Io e Meg siamo state assunte molto tempo fa, ma abbiamo ricevuto la nostra tabella di marcia poco tempo fa. La Marvel ha tutto sotto controllo, segue un programma specifico e lo rispetta in tutti i modi.

Sapere che la nostra storia si colloca nell’Universo Cinematografico Marvel e che verrà influenzata da molte storyline differenti è molto da gestire. È un personaggio fantastico, e la Marvel ha già fatto moltissimi film. Devi assicurarti che la storia sia fresca, che non sia troppo simile agli altri ma che, allo stesso tempo, si inserisca nello stesso universo. Lei è un’eroina fantastica, ma lo sono tutti i personaggi Marvel, perciò dobbiamo trovare ciò che la rende unica, onorando la sua storia nei fumetti e stabilendo il ruolo che dovrà avere con tutto il resto. Si tratta di mettere a fuoco Carol Danvers in tutti i suoi aspetti».

Con la sceneggiatura di Nicole Perlman e Meg LeFauve, Captain Marvel avrà Brie Larson nei panni della protagonista Carol Danvers, pilota dell’esercito americano il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree a causa di un incidente, che le donerà superpoteri con cui diventerà fortissima, potrà volare e proiettare energia.

Prodotto dai Marvel Studios e parte della Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel, Captain Marvel arriverà nelle sale cinematografiche americane l’8 Marzo 2019.