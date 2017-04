Captain Marvel: Kevin Feige sul perché ha scelto Boden & Fleck alla regia

Come ormai saprete,sono i registi scelti dai Marvel Studios per dirigere la pellicola dedicata a, che vedrà impegnatanei panni di Carol Danvers.

Parlando della scelta con Fandango, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha spiegato il perché ha ingaggiato Boden & Flecke per la regia del cinefumetto: "Abbiamo incontrato tante persone, come facciamo sempre, e tanti meeting, ma Anna e Ryan avevano un modo straordinario di parlare di Carol Danvers e del suo viaggio. Abbiamo bisogno di registi che sappiano concentrarsi ed elevare il viaggio del personaggio principale, cosi che non si perda nello 'spettacolo' delle scene d'azione e degli effetti visivi. E ce ne sarà parecchio di 'spettacolo' in Captain Marvel".

"I nostri registi devono concentrarsi sul viaggio emotivo del personaggio, l'umorismo, i plot twist... tutto quel che è Captain Marvel. E loro avevano le idee migliori. Se guardate i vecchi film di Anna e Ryan sono tutti straordinari, e ci hanno impressionato" conclude.