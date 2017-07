Captain Marvel: gli Skrulls saranno i nemici, tutti i dettagli e i concept art

Al San Diego Comic-Con i Marvel Studios non hanno annunciato il cast di(è prematuro, uscendo a marzo 2019) ma hanno comunque svelato alcuni dettagli piuttosto interessanti, che faranno la felicità dei fan.

Per prima cosa, Kevin Feige, presidente dello studio, ha confermato gli Skrulls come villain del film. Il loro look sarà identico alla controparte cartacea (trovate un concept trapelato in rete qui sotto); Feige, durante il panel, si è detto felice di poter usare la parola "Skrull" senza problemi (gli Skrulls sono una delle proprietà Marvel condivise con la Fox).

Confermata la presenza di Samuel L. Jackson come Nick Fury che, in questa pellicola, avrà entrambi gli occhi. Come è possibile? Semplice, Feige ha svelato che la pellicola sarà ambientata nei primi anni novanta!

Qui sotto trovate anche un concept che mostra Brie Larson nei panni della supereroina.