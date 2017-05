Captain Marvel: il film parlerà più di Carol Danvers che dei suoi superpoteri

Il premio Oscarinterpreterà l'eroina, aka Carol Danvers. Il film è attesissimo, in quanto sarà il primo solo movie dell'MCU con protagonista una donna. Alla regia ci saranno

Ecco cosa ha dichiarato per adesso Kevin Faige sulla regia:

"Il casting si è sempre basato su persone che hanno fatto cose che per noi sono interessanti, a qualsiasi livello. Per esempio non abbiamo mai assunto nessuno che non avesse esperienza nei film prima, ma alla fine fare lavori interessanti per la televisione e alla regia dei film ti inserisce nel nostro gruppo, e loro hanno fatto entrambe le cose. E poi il tutto riguarda la visione che si ha del film." ha detto Feige a Vulture.

"Captain Marvel sarà l'eroina più forte dell'MCU. La storia riguarderà Carol Danvers in tutte le sue sfaccettature. Si dovrà seguirla e sentirsi legati al suo personaggio, a prescindere dagli effetti speciali che ci saranno e quanti villain combatterà. E' questa la cosa importante, la connessione col personaggio."

Feige ha detto di aver voluto fortemente Boden e Fleck per dirigere il film. "Per noi quello che Anna e Ryan hanno fatto finora nei loro film precedenti è spettacolare, anche se chiaramente ad un livello inferiore rispetto a ciò che li attende, e quindi sapranno creare il viaggio di un personaggio singolo (come Danvers). Le storie che hanno raccontato sono state molto diverse, ma a prescindere dal soggetto, sapranno certamente andare a fondo nel percorso che dovrà intraprendere il personaggio."

Captain Marvel uscirà nelle sale americane l'8 marzo 2019.