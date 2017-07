Captain Marvel: il cinecomic con Brie Larson sarà girato in California nel 2018

Nonostante iabbiano fatto di Atlanta la propria casa negli ultimi anni, per Captain Marvel conla major ha deciso di spostare set e quindi riprese in California, attirati dagli sgravi fiscali dello stato pari a 20,8 milioni.

Ebbene sì, il cinecomic diretto da Anna Boden e Ryan Fleck con protagonista l'attrice Premio Oscar per Room sarà il primo film dello studio che verrà girato principalmente in California sin dal 2014, quando i fratelli Russo produssero in loco Captain America: Winter Soldier.



Da Ant-Man fino a Black Panther, infatti, tutti i film della major sono stati prodotti in Georgia, compresi anche Avengers: Infinity War, Avengers 4 e Ant-Man and The Wasp, attualmente in fase di shooting. In realtà, come riporta l'L.A. Times, anche Captain Marvel avrebbe dovuto essere girato nel Peach State, ma la California lo ha inserito nella lista di otto studio film o indipendenti beneficiari degli sgravi fiscali statali, per un totale di 68 milioni.



Captain Marvel vedrà nel cast anche Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, per un'uscita prevista nelle sale l'8 marzo 2019.