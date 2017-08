Captain Marvel, Brie Larson: "Vorrei un combattimento tra Carol e Hulk!"

Intervistata danel corso della promozione del suo ultimo film,ha avuto modo di rispondere a qualche domanda legata all'attesissimo Captain Marvel , cinecomic nel quale interpreterà la supereroina

In precedenza l'attrice aveva espresso paura nel recitare in un film di questa portata, specie per i problemi che sarebbero potuti sorgere con i lavori su altri progetti, ma alla fine ha detto sì alla parte, e spiega adesso: "Prima di accettare il ruolo di Captain Marvel ci ho ragionato moltissimo. Alla fine sono arrivata alla conclusione che essere parte di un film femminista così grande potrebbe essere un simbolo per la gente, cosa che desideravo fare, superando alcuni problemi legati alla fama, che sono davvero piccoli rispetto al bene che si può fare".



Continuando l'intervista, la Larson ha spiegato quale Vendicatore vorrebbe affrontare prima di stringere un alleanza per fermare il grande cattivo di turno: "La mia fantasia è quella di combattere contro Hulk, solo perché visivamente sarebbe uno spettacolo grandioso". In merito, nella run Time Runs Out, precedente all'evento Secret Wars del 2015, c'è comunque un grandioso scontro proprio tra la Danvers e il Golia Verde, quindi la fantasia dell'attrice potrebbe trovare una riscontro nell'adattamento cinematografico.



Captain Marvel vedrà nel cast anche Samuel L. Jackson, per un'uscita prevista nelle sale l'8 marzo 2019.