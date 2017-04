Captain Marvel: Brie Larson spiega perché ha deciso di accettare il ruolo

L’attriceha fatto passare molto tempo prima di decidere di accettare il ruolo dinel, secondo quanto riporta la rivista, che ha potuto intervistarla. Secondo, si tratta in definitiva di un ruolo che possa ridare fiducia alle giovani donne.

Il film non arriverà nei cinema almeno fino al 2019, anche se potremo vederla in un film Marvel precedente assieme agli altri Avengers. La pellicola di Captain Marvel è stata scritta da Nicole Perlman (Guardiani della galassia) e Meg LeFauve (Inside Out) e solo recentemente sappiamo che i registi saranno Anna Boden e Ryan Fleck (Mississippi Grind).

"Ci è voluto molto tempo per decidere," ha detto Brie Larson all’intervistatore. "Ho dovuto rifletterci, pensare alla mia vita e quello che voglio farne. In definitiva, non posso negare il fatto che questo film rappresenta tutto quello che mi interessa, tutto ciò che abbiamo raggiunto, di importante e significativo, e un simbolo con cui avrei voluto essere cresciuta. Sento veramente che vale la pena farlo se potrà portare comprensione e fiducia alle giovani donne - lo farò per questo."

L’attrice ha continuato: "Sono stati molto aperti ad ascoltare ciò che ne pensavo, quello che mi interessava di più, ed è stato grande. Penso che sia questo il motivo per cui mi hanno preso in considerazione: ho molte somiglianze con questo personaggio... e vogliono che me le porti nel film."

"Captain Marvel ha poteri che superano di gran lunga molti dei suoi colleghi supereroi, e per portare alla vita questo supereroe e renderla relazionabile e disarmante abbiamo bisogno di un'attrice con ampie vedute e con molta umanità". Ha spiegato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e produttore di tutti i film. "Quindi, nei panni della migliore dei nostri protagonisti che hanno preso vita nell'Universo Marvel, Brie possiede la profondità e l'energia che possono unire nel film potenza , sentimenti e una grande storia."

Captain Marvel esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi l'8 marzo 2019.