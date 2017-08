Captain Marvel: Brie Larson spera di onorare al meglio il personaggio

Debutterà nelle sale di tutto il mondo solamente a marzo 2019 Captain Marvel , cinecomic dedicato alla prima supereroina della Marvel, interpretata dal premio Oscar. Durante il Comic-Con, Kevin Feige ha spiegato che il film sarà ambientato negli anni '90 e recentemente Brie Larson ha rilasciato alcune dichiarazioni sul personaggio.

Nel corso di un'intervista a Entertainment Weekly in occasione della promozione di The Glass Castle, Brie Larson ha dichiarato:"La risposta dei fan è stata incredibile e penso che questo sia grandioso. Fare un film è sempre difficile ma fare uno di questa portata lo è ancora di più. Serve un grande sforzo fisico per sopportare una grande pressione. Captain Marvel è un personaggio che può ispirare molte persone e per me questo significa tanto. Conta solo che sia fatto bene e penso che stiamo andando nella giusta direzione."

Ancora molto all'oscuro è il resto del progetto, nel quale tornerà sicuramente Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e ci saranno gli Skrull, alieni malvagi e pericolosi.