Captain Marvel: Brie Larson parla delle responsabilità del ruolo

Intervistata da Total Film, l'attrice ha parlato della sua preparazione per il ruolo e delle responsabilità di interpretare la prima supereroina dei Marvel Studios ad avere un film stand-alone dedicato.

«Ho avuto molte conversazioni con i fan riguardo i fumetti, questo universo e questo personaggio in particolare. Anche grazie ai social network, che sono un modo fantastico per comunicare velocemente con la gente. Ho capito il loro amore per il personaggio, e spero di renderli fieri interpretandolo».

Con la sceneggiatura di Nicole Perlman e Meg LeFauve, Captain Marvel avrà Brie Larson nei panni della protagonista Carol Danvers, pilota dell’esercito americano il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree a causa di un incidente, che le donerà superpoteri con cui diventerà fortissima, potrà volare e proiettare energia.

Prodotto dai Marvel Studios e parte della Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel, Captain Marvel arriverà nelle sale cinematografiche americane l’8 Marzo 2019.