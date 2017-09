Captain America: The Winter Soldier - sono online nuovi concept art di Bucky!

Sono appena usciti online diversi disegni che mostrano il Soldato d'Inverno in una nuova veste; immagini che ci mostrano dei look mai visti di, che quindi sarebbe potuto apparire in maniera diversa nel film.

Naturalmente, i personaggi sono stati tutti creati su carta, prima di essere portati sullo schermo. E' successo per Iron Man, Captain America, Thor e Hulk (per nominarne alcuni), e sono diventati iconici nel corso di 50 anni. Soprattutto dopo l'esplosione del genere cine-fumettistico. Per rendere delle icone moderne però, gli artisti visuali dovevano in qualche modo reinventare i loro look, ed è quello che è stato fatto anche per il Winter Soldier interpretato da Sebastian Stan.

Un user Reddit, ha messo insieme tutti i concept che ritraggono il supereroe dal passato tormentato, Il Soldato d'Inverno, e potete dare un'occhiata ai disegni nel post qui sotto, facendoci anche sapere se qualcuna delle immagini rispecchia meglio il vostro gusto, rispetto a quanto visto sullo schermo: scatenatevi!