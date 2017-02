Captain America e Rogue One fanno della Disney la vincitrice del 2016

Laha speso miliardi di dollari per l'acquisizione di brand come, ed è facile vedere quanto questa mossa abbia fruttato. Solo nel 2016 e solo per quanto riguarda il settore del cinema, lasi è guadagnata il primo posto per i guadagni, sopra ai sei principali studi del mondo, per il terzo anno di fila.

Il 2016, infatti, ha visto la Disney prendere i primi tre posti per i ricavi, ottenuti grazie alle pellicole debuttate sui grandi schermi negli Stati Uniti e in tutto il mondo. A guidare il successo è Captain America: Civil War, seguito da Rogue One : A Star Wars Story, che contribuisce agli incassi totali con più di un miliardo dal suo rilascio di dicembre, avvicinandosi molto ai risultati raggiunti da Alla Ricerca di Dory, che ha dominato l'estate al botteghino, superando anch'essa il miliardo di dollari.

Bisogna tener conto del fatto, inoltre, che questi sono solamente i tre progetti più importanti della Disney e che oltre a questi, anche la Walt Disney Animation Studios ha avuto un grande successo con Zootopia, come pure i Walt Disney Studios, che hanno raggiunto 966 milioni di dollari con Il libro della giungla.

Insomma, una vittoria schiacciante per la celeberrima House of Mouse.