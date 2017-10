Captain America: Civil War: poster in edizione limitata al New York Comic Con!

I fortunati che avranno l'opportunità di presenziare al NYCC potranno godere di una "chicca" in edizione limitata: i nuovi poster di Captain America: Civil War, il cinefumetto conclusivo della trilogia Marvel Studios dedicata alla Sentinella della Libertà.

Ottime notizie dunque per gli appassionati Marvel: questi poster sono davvero accattivanti e mostrano gli eroi di Civil War in una veste un po' diversa; da quel che abbiamo appreso, saranno disponibili per tutta la durata del Con quindi chi si trovasse in giro nella Grande Mela e avesse voglia di fare un salto alla convention, potrebbe portarsi a casa un bel gadget a tema Guerra Civile Vendicatori edition.

Il prossimo film in cui vedremo Steve Rogers (Chris Evans), sarà in Avengers: Infinity War (a meno che non spunti fuori qualche cameo come in Spider-Man: Homecoming magari in Thor: Ragnarok) quando lui e i Vendicatori dovranno affrontare la minaccia spaziale rappresentata dal "padre" di Gamora e Nebula, il terribile Thanos.

Date un'occhiata alle immagini e diteci cosa pensate nei commenti.