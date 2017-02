Captain America: Civil War, online i nuovi concept art

L'artistaha pubblicato online dei nuovi concept art dei personaggi di. In particolare i ritratti riguardano Cap, Black Panther, Vision e Scarlet Witch. Distribuito in Italia nel 2016,è diretto da fratelli Anthony e Joe Russo ed è il sequel di Captain America: The Winter Soldier.

Dopo la serie di concept art che vi abbiamo mostrato a fine gennaio, arriva online una nuova serie di concept realizzati da Okon.

Steve Rogers è al comando della nuova squadra degli Avengers, pronti a proseguire la loro lotta per salvare l'umanità. Tuttavia le pressioni politiche in seguito a un danno collaterale occorso durante una loro operazione porta il governo a chiedere a gran voce la creazione di un sistema di responsabilità. Gli Avengers sono in disaccordo e si dividono: da una parte Steve Rogers con i ribelli a questa imposizione e dall'altra Tony Stark con gli Avengers decisi ad accettare questi limiti.

Il cast del film è composto da Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle e Jeremy Renner.