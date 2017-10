Captain America: Civil War concept art - Ant-Man e Cap erano avversari!

, l'artista dietro a molti concept, ha appena postato online, via social, un'immagine diin cui si vedono Steve Rogers in versione gigante, combattere. Ma non erano nella stessa squadra?

L'artista ha usato Instagram per mostrare al pubblico questo primo concept della Guerra Civile tra gli Avengers ma, come tutti sappiamo, Ant-Man (Paul Rudd) e Cap (Chris Evans) sono nella stessa squadra: e quindi che disegno è?

Apparentemente nello script iniziale, i due dovevano essere in Team diversi! Perlomeno è ciò che Park ha scritto nella caption del suo post IG e, ovviamente, l'immagine lo mostra in modo chiarissimo!

Il post dell'artista recita:

Immagine ravvicinata di Ant-Man/Giant-Man, immagine chiave che ho illustrato per Captain America: Civil War. Sì, lo so che lui e Cap erano nella stessa squadra, ma non nei piani iniziali riportati nel primo script. Alla fine sono contento che sia andato nel #TeamCap Ha più senso. #antman #giantman #ironman #captainamerica #captainamericacivilwar #conceptart #costume #design #helmet #그림 #그림스타그램 #marvel #marvelstudios

Abbiamo rischiato di vederli davvero combattere, dunque! Che ne dite? L'immagine vi piace?