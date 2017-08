Capitan Marvel: tanti nuovi rumor sul film, possibile la presenza di Mar-Vell?

Anche searriverà nei cinema di tutto il mondo solo a marzo 2019, le riprese del cinecomic dovrebbero partire entro l'inizio del prossimo anno. Ed è per questo che iniziano a circolare dei rumor riguardo la prossima produzione targata Marvel Studios.

Secondo il sito MCUExchange - che riporta queste voci di corridoio tutt'altro che confermate -, nel cinecomic Marvel l'attrice Brie Larson, che ha dichiarato di voler onorare il personaggio dei fumetti, non sarà da sola. Oltre al Nick Fury di Samuel L. Jackson dovrebbe incontrare anche Mar-Vell, il Capitan Marvel originale. Non è ancora chiaro se il suo alter ego, il Dr. Walter Lawson, sarà incluso ma sembra che vedremo l'incidente che ha dato a Carol Danvers i suoi poteri.

I poteri tramuteranno Carol in un'eroina per metà-Kree e questo giustificherà il perché dalla sua avventura stand-alone ambientata negli anni '90 alla sua introduzione in Avengers 4 non è invecchiata di un solo giorno.

Infine, il sito spiega che nelle prime stesure del copione la Danvers adotterà inizialmente - come nel fumetto - il nickname di Miss Marvel.