Cannes 2017: ecco tutti i film in concorso alla 70° Edizione del Festival

Si è tenuta ieri la conferenza stampa durante la quale il delegato generale del, ha elencato i titoli dei film che concorreranno nelle varie sezioni della 70° edizione, prevista sulla croisette dal 17 al 28 maggio prossimi.

Sorprese, grandi assenti e conferme. A Cannes 2017 vedremo i ritorni di grandi autori come Michael Haneke, Todd Haynes, Francois Ozon e David Lynch, che mostrerà i primi due episodi dell'attesissimo revival di Twin Peaks in arrivo su Showtime il 26 maggio, ma ci saranno anche registi di culto come Bong Joon-ho e Sofia Coppola a sfilare sul Red Carpet di uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo.



Assenti, purtroppo, nomi italiani nella selezione ufficiale, anche se figura quello di Sergio Castellitto nella sezione Un Certain Regard.



Senza ulteriori indugi, comunque, vi elenchiamo i film in concorso divisi nelle varie sezioni del Festival. Eccoli:



SELEZIONE UFFICIALE



- LOVELESS di Andrey Zvyagintsev

- GOOD TIME di Benny & Josh Safdie

- YOU WERE NEVER REALLY HERE di Lynne Ramsey

- L'AMANT DOUBLE di Francois Ozon

- JUPITER'S MOON di Kornel Mundruczo

- A GENTLE CREATURE di Sergei Loznitsa

- THE KILLING OF A SACRED DEER di Yorgs Lanthimos

- RADIANCE di Naomi Kawase

- THE DAY AFTER di Hong Sang-Soo

- LE REDOUBTABLE di Michael Hazanavicius

- WONDERSTRUCK di Todd Haynes

- HAPPY END di Michael Haneke

- RODIN di Jacques Doillon

- THE BEGUILED di Sofia Coppola

- 120 BATTEMENTS PAR MINUTE di Robin Campillo

- OKJA di Bong Joo-ho

- THE MEYEROWITZ STORIES di Noah Baumbach

- IN THE FADE di Fatih Akin



UN CERTAIN REGARD



- BARBARA di Mathieu Amalric (Film d'apertura)

- THE DESERT BRIDE di Cecilia Atan & Valeria Pivato

- CLOSENESS di Kantemir Balagov

- BEAUTY & THE DOGS di Kaouther Ben Hania

- L'ATELIER di Laurent Cantet

- LUCKY di Sergio Castellitto

- APRIL'S DAUGHTER di Michael Franco

- WESTERN di Valeska Grisebach

- DIRECTIONS di Stephen Komandarev

- OUT di Gyorgy Kristof

- BEFORE WE VANISH di Kiyoshi Kurosawa

- THE NATURE OF TIME di Karim Moussaoui

- DREGS di Mohammad Rasoulof

- YOUNG WOMAN di Léonor Serraille

- WIND RIVER di Taylor Sheridan

- AFTER THE WAR di Annarita Zambrano



FUORI COMPETIZIONE



- LES FANTOMES D'ISMAEL di Arnaud Desplechin

- BLADE OF THE IMMORTAL di Takeshi Miike

- HOW TO TALK TO GIRL AT PARTIES di John Cameron Mitchell

- VISAGES, VILLAGES di Agnes Vard & JR



PROIEZIONI DI MEZZANOTTE



- THE VILLAINES di Jung Byung-Gil

- THE MERCILESS di Byun Sung-Hyun

- PRAYER BEFORE DAWN di Jean-Stephane Sauvaire



EVENTI SPECIALI



- AN INCONVENIENT SEQUEL di David Guggenheim

- 12 DAYS di Raymond Depardon

- THEY di Anahita Ghazvinizadeh

- CLARI'S CAMERA di Hong Sang-Soo

- PROMISED LAND di Eugene Jarecki

- NAPALM di Claude Lanzmann

- DEMONS IN PARADISE di Jude Ratman

- SEA SORROW di Vanessa Redgrave



PROIEZIONI SPECIALI



- CARNE Y ARENA di Alejandro Gonzalez Inarritu (film in VR)

- TOP OF THE LAKE: CHINA GIRL di Jane Campion

- 24 FRAMES di Abbas Kiarostami

- COME SWIM di Kristin Stewart (corto)

- TWIN PEAKS di David Lynch (2 episodi)