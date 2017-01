Can You Ever Forgive Me?: iniziata la produzione del film con Melissa McCarthy

Fox Searchlight Pictures ha annunciato l'avvio della produzione di, pellicola le cui riprese sono iniziate ieri a New York. Il film, scritto da Marielle Heller e interpretato dalla candidata all'Oscar, è tratto dal libro omonimo di Lee Israel e sceneggiato da Nicole Holofcener.

Melissa McCarthy sarà proprio Lee Israel, scrittrice scomparsa nel 2014, che negli anni '70 e '80 si è mantenuta scrivendo articoli dedicati a star del cinema e dell'alta società. Quando il lavoro è calato, Israel ha iniziato a vendere lettere falsificate utilizzando nomi di scrittori e attori. Una volta scoperto l'inganno la donna rubò le lettere reali dagli archivi delle biblioteche per poterle rivendere.

Dichiaratasi colpevole, Israel nel 1993 ha scontato sei mesi agli arresti domiciliari.

Al posto di Melissa McCarthy inizialmente era prevista la presenza di Julianne Moore, uscita dal progetto per divergenze creative.

Il cast di Can You Ever Forgive Me? comprende Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Jane Curtin, Dolly Wells, Anna Deavere Smith e Jennifer Westfeldt.