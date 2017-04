Camera Obscura: arriva online il terrificante trailer ufficiale

Approda online il primo trailer di, horror indipendente di, che narra di un di veterano guerra improvvisamente ossessionato da visioni di sangue e morte sulle foto che che inizia a sviluppare per conto proprio. Potete visionare il filmato subito dopo il salto!

I realistici orrori del PTSD (Post Traumatic Stress Disorder, meglio noto da noi come disturbo post-traumatico da stress) assumono un nuovo significato soprannaturale nel primo film diretto da Aaron B. Koontz, un horror oscuro e profondamente psicologico intitolato Camera Obscura, un film che mostra echi del classico episodio della serie televisiva The Twilight Zone "The Purple Testament" e che contiene più di qualche rimando a Peeping Tom, il controverso thriller di Michael Powell del 1960.

Camera Obscura è stato interpretato da Christopher Denham (Billions, Argo), Nadja Bobyleva (Bridge of Spies), Catherine Curtin (Stranger Things, Orange Is the New Black), Chase Williamson (Beyond the Gates) e Noah Segan (The Mind’s Eye, Tales of Halloween).

La trama di Camera Obscura segue un fotografo veterano di guerra affetto da disturbo post-traumatico da stress, che comincia a vedere dei cadaveri nelle sue foto sviluppate. Questo finirà col mettere in discussione la sua già fragile sanità mentale e metterà in pericolo la vita di chi ama.

Chiller Films rilascerà Camera Obscura nelle sale cinematografiche statunitensi il 9 giugno 2017 e successivamente in VOD e Digital HD il 13 giugno 2017.