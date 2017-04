Call Of Duty i co-presidenti dell'Activision parlano dei piani per il franchise

Nel novembre 2015 uscirono i primi rumors sulla possibilità che gli Activision Blizzard Studios stessero pensando di trasformare il famoso videogamein un film.

Non solo, i piani prevedevano che nel lungo periodo si arrivasse a creare un Cinematic Universe, simile a quello Marvel o al franchise di Star Wars, compresi gli spin off televisivi. Adesso, in un'intervista con il Guardian, i co-presidenti degli Activision Studios, Stacey Sher e Nick van Dyk, hanno rivelato qualche informazione, inclusa la possibile uscita del film, nei primi mesi del 2018.

Su Call of Duty dice: "Abbiamo programmato la cosa per molti anni", dice Sher. "Abbiamo riunito questo gruppo di autori per vedere in che direzione ci saremmo dovuti muovere. Ci sarà un film che sentiamo molto come Black Ops, una storia dietro la storia. La serie Modern Warfare parla di com'è combattere una guerra con gli occhi del mondo puntati addosso. E poi qualcosa che assomiglia di più a un ibrido, dove ci saranno operazioni private, sotto copertura, mentre l'operazione pubblica maggiore continua."

Modern Warfare e Black Ops sono solo due delle molte storyline del franchise e anche se le pellicole probabilmente avranno lo stesso titolo, non saranno adattamenti fedeli delle storie del gioco. Inoltre Sher e van Dyk, pensano anche di portare sullo schermo anche storie sulla Seconda uerra Mondiale e sul Vietnam.

In ogni caso i due riconoscono che per creare un franchise duraturo, serve molto più che un grande nome conosciuto.

"Se guardate la Marvel, hanno iniziato a lavorare bene quando hanno preso Robert Downey Jr. come Iron Man, e veri registi a bordo, anche. Quello che ha fatto degli Avengers un film tanto grande sono state regia e sceneggiatura. Ti importava di quei personaggi," dice Sher, "se prendi semplicemente un blockbuster, e non hai nulla da metterci dentro, resta vuoto ed è meglio che ti dimentichi l'idea di realizzarlo".