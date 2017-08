Buon Compleanno Amy Adams! L'attrice compie oggi 43 anni e li porta divinamente!

, la bella attrice che ultimamente dà il volto a Lois Lane nell' Universo Esteso DC , compie oggi 43 anni. Amy è nata per puro caso in, precisamente a Pordenone, il 20 agosto del 1974, poiché il padre, militare di professione, viaggiava molto.

L'infanzia la passa in Colorado, a Castle Rock, ed è proprio il papà, attore dilettante, ad incoraggiare la sua propensione artistica verso la recitazione. E quindi la ragazza prende lezioni di danza e si esibisce in teatri locali del Colorado.

L'Hooters Restaurant, è uno dei luoghi in cui la giovane Adams lavora per arrotondare gli inizialmente magri stipendi. Poiché il posto è da sempre famoso per le uniformi succinte delle cameriere, la bellissima Amy viene ben presto notata da un impresario di Minneapolis e, con la famiglia, si trasferisce in Minnesota. E' così che ha inizio la sua carriera. Il primo ruolo lo ottiene nel 1999 in Bella da Morire.

Arriveranno poi anche ruoli per la televisione, tra i quali parti in That 70s Show, Buffy l’ammazzavampiri, Providence, Smallville, e The west wing.

Successivamente, Steven Spielberg la sceglie per interpretare l'infermiera un po' goffa che s’innamora di Leonardo Di Caprio in Prova a Prendermi, del 2002.

Una curiosità? La figlia di Amy Adams, avuta nel 2010, si chiama Aviana, in onore degli anni trascorsi dall'attrice nella base militare di Aviano, con la famiglia.

Tra i vari riconoscimenti ottenuti, ci sono tre candidature all'Oscar come attrice non protagonista, rispettivamente per i film Junebug (2006), Il Dubbio (2009) e The Fighter (2011).

Successivamente ha preso parte ad Into The Woods di Stephen Sondheim, continua ad interpretare Lois Lane, l'interesse amoroso di Superman nel nuovo DC Extended Universe, è stata la protagonista in Big Eyes e in numerose altre produzioni, come Arrivals.

Che dire, una carriera varia, che forse potrebbe decollare ulteriormente, considerato il grande talento della bella rossa naturale Adams!

Un grande augurio di Buon Compleanno, Amy!