Il 2017 non può iniziare se non con una buona dose di ironia. Per augurare a tutti buon anno, la Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete un promo dache trovate comodamente in calce alla notizia.

Oltre a questo promo, anche una nuova immagine con Batman intento a farsi un selfie con molti dei suoi nemici (e amici).

LEGO Batman - Il Film è diretto da Chris McKay ed arriverà all'inizio di febbraio nei cinema italiani. E' lo spin-off dell'acclamato The LEGO Movie, diretto da Phil Lord & Chris Miller, qui in veste di produttori esecutivi. La sceneggiatura è, invece, firmata da Seth Grahame-Smith.

Will Arnett tornerà a doppiare Batman in originale.