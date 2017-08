Bumblebee: la Hasbro intenta causa alla DC per il trademark del personaggio

A quanto pare due famosi franchise di supereroi si scontreranno non solo al box-office ma anche in Corte Federale, dato che laha in queste ultime ore intentato causa alla DC per il trademark di Bumblebee

La società proprietaria del marchio Transformers, di cui Bumblebee è uno dei personaggi più amati e protagonista nel 2018 di uno spin-off dedicato, ha infatti depositato una denuncia questo lunedì accusando la Warner Bros. di violazione del marchio. Il reclamo sostiene che Bumblebbe della DC (eroina in grado di rimpicciolirsi) potrebbe essere facilmente confusa con l'Autobot Bumblebee.



Adesso la Hasbro sta cercando di impedire le vendite dei giocattoli dell'eroina prodotti dalla Mattel, prodotto che fa parte della linea di action figure DC Super Hero Girls. La società sarebbe anche preoccupata per un set di Bumblebee prodotto dalla LEGO.



La Warner Bros non ha ancora risposto all'accusa. La Hasbro ha comunque iniziato a vendere giocattoli a trademark Bumblebee nel 1983, mentre il personaggio originale di Bumblebee eroina DC è apparso per la prima volta nella seria a fumetti Teen Titans del 1977.