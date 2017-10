Bumblebee: Hailee Steinfeld posta una foto dal set

Mentre procedono le riprese di, primo spin-off della saga di, dal set arriva un’altra immagine, postata da

Come vociferato nei mesi scorsi, l’immagine sembra confermare che la configurazione che Bumblebee avrà nello spin-off ricalcherà quello classico del personaggio, ovvero un Maggiolino Volkswagen. Infatti, mentre le forme di Bumblebee sono sempre state quelle di un maggiolino, tra cartoni e giocattoli, Michael Bay decise dai tempi del primo Transformers di dargli il look di una Chevrolet Camaro gialla, così da rilanciare il personaggio sul grande schermo in vesti differenti.

Tra i vari distinguo dalla serie principale, però, la presenza della forma classica dell'eroe Autobot sarà senza dubbio un elemento che i fan apprezzeranno molto.

Lo spin-off su Bumblebee sarà diretto da Trevis Knight e vedrà nel cast anche John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Abby Quinn, Rachel Crow, Ricardo Hoyos e Gracie Dzienny, per un'uscita prevista nelle sale il 21 dicembre 2018.