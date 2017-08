Bumblebee: diamo un'occhiata al personaggio di Hailee Steinfeld! FOTO

Lo spinoff didedicato a Bumblebee vede nel cast anchee lei ha postato un'immagine del personaggio che interpreta via social, eccola!

Sulla scia della notizia che lo spinoff di Bulmblebee sarebbe stato diretto concorrente in uscita di Aquaman, il prossimo anno, la bella Hailee Steinfeld ha postato una prima immagine di lei nei panni di Charlie Watson.

La produzione sta per iniziare e la sinossi del film narra che Charlie Watson, il personaggio interpretato dall'attrice, "sta per compiere diciotto anni e cerca di trovare il suo posto nel mondo quando scopre Bumblebee, tutto sfasciato e devastato dalla battaglia. Quando la ragazza lo rimette in sesto, scopre subito che non si tratta di una semplice auto gialla..."

La data di rilascio ufficiale di Bumblebee, spinoff del franchise di Transformers, è il 21 dicembre, lo stesso giorno di Aquaman e vede nel cast anche John Cena, Jorge Lendeborg, Jason Drucker, Abby Quinn, Rachel Crow, Ricardo Hoyos e Gracie Dzienny.

Siete curiosi di vedere come verrà sviluppato questo spinoff? Diteci come la pensate nei commenti!