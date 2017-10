Bumblebee: Confermato! Optimus Prime sarà nello spinoff

tornerà per il film spinoff dedicato a Bumblebee , diretto dal regista. Bumblebee e Optimus Prime sono gli unici due autobot apparsi finora in tutte le pellicole dedicate ai Transformers.

La Paramount ha assunto lo sceneggiatore premio Oscar Akiva Goldsman per coordinare la nuova writer’s room di Transformers, uno dei franchise che ha guadagnato di più nella storia del cinema e, dopo L'Ultimo Cavaliere, il gruppo si è messo a lavoro per sfornare idee per nuovi prodotti cinematografici. Nel team ci sono alcuni tra i più quotati autori nell'industria: Christina Hodson (Shut In), Steven DeKnight (Daredevil), Jeff Pinker (LOST), Ken Nolan (Black Hawk Down) e Robert Kirkman (The Walking Dead), tra glia altri.

La prima illuminazione è stato lo spinoff dedicato a Bumblebee, che sarà ambientato negli anni Ottanta e vedrà un cast formato da Hailee Steinfeld, John Cena e, adesso, anche Optimus Prime stesso!

Peter Cullen, voce di Optimus Prime sia nella serie degli anni 80 che nei live action Paramount, ha confermato la notizia che il suo personaggio tornerà per lo spinoff che uscirà nel 2018.