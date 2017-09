Bryan Cranston, Steve Carell e Laurence Fishburne nel poster di Last Flag Flying

Amazon Studios ha diffuso online il poster di, il nuovo film diretto da Richard Linklater che aprirà le danze, il prossimo 28 settembre, dell'edizione 2017 del New York Film Festival. Distribuito nelle sale americane dal prossimo 3 novembre,comprende nel cast

In Last Flag Flying troviamo Doc, un veterano che ha perso il suo unico figlio durante la prima fase dell'invasione dell'Iraq. Alla notizia della morte del figlio, Doc partirà insieme all'amico Sal e ad un ex militare che si è dato alla vita religiosa, per un viaggio che cambierà le loro vite.

Adattamento cinematografico del romanzo del 2005 di Darryl Ponicsan, Last Flag Flying è il sequel de L'ultima corvè, film anch'esso tratto da un romanzo di Ponicsan e interpretato, nel 1973, da Jack Nicholson e Randy Quaid.