Bruce Willis nelle nuove foto del remake di Il Giustiziere della notte

Sono state diffuse le prime immagini ufficiali del remake de Il Giustiziere della notte , pellicola con Charles Bronson del 1974 e diretta da Michael Winner. Il progetto, dopo esser passato da svariate mani, da Sylvester Stallone a Benicio del Toro, si è concretizzato con, diretto per l'occasione da

Il film debutterà nelle sale americane dal prossimo 22 novembre grazie ad Annapurna Pictures. Eli Roth ha così parlato del progetto:"Volevo riportare al cinema quello che è stato un grande classico, con Bruce Willis che tutti conosciamo, e farne un aggiornamento tosto e divertente. Volevo il Bruce Willis di film come Quinto elemento, Unbreakable e Die Hard. Volevo che fosse una performance iconica e credo che ci sia riuscito. Potrebbe essere il nuovo Taken ed è bello guardarlo dare di matto, guardare qualcuno che sposta sempre più in là il limite della morale."

Nel cast di Il Giustiziere della notte, insieme a Bruce Willis,nche Vincent D'Onofrio, Mike Epps ed Elisabeth Shue.