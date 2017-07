Bruce Lee e Wong Jack Man si sfidano nel trailer di Birth of The Dragon

Uno dei combattimenti più chiacchierati e controversi della storia, quello trae l'istruttore Wong Jack Man, è raccontato nel biopic sul piccolo drago, intitolato The Birth of The Dragon . Diretto da George Nolfi e scritto da Christopher Wilkinson e Stephen J. Rivele, venne presentato al Toronto International Film Festival 2016.

Un duello all'oscuro della folla, un duello misterioso, forse scatenato dalla scelta di Lee d'insegnare arti marziali anche a uomini caucasici. Ambientato sullo sfondo della San Francisco degli anni '60, Birth of The Dragon non è un biopic della vita di Bruce Lee ma s'ispira alla leggendaria vicenda che è passata alla storia, svoltasi prima che Lee diventasse famoso.

Bisogno sottolineare che rispetto alla versione presentata a Toronto il film ha subito un nuovo montaggio.

Nel cast del film diretto da George Nolfi, troviamo Billy Magnussen, Philip Ng, Yu Xia, Jinging Qu e Jin Xing. Il film uscirà nelle sale americane dal prossimo 25 agosto.