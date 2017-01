Brimstone: il trailer ufficiale del film con Kit Harington e Dakota Fanning

Da poco ha fatto in suo debutto online il primo trailer ufficiale che ci permette di dare uno sguardo inedito alla pellicola di prossima uscita che porta il titolo die che porterà sui grandi schermi gli attori. Come sempre, potete visualizzare il filmato in fondo alla notizia, dopo il salto.

Il film sarà un western thriller concepito, scritto e diretto da Martin Koolhoven. Tra gli altri attori che fanno parte del cast abbiamo anche Guy Pearce e Carice van Houten, che ha già lavorato con Harington vestendo i panni della Dama Rossa Melisandre all'interno della serie fantasy Game of Thrones.

La storia della pellicola sarà incentrata sulle vicissitudini di Liz, che dovrà sfoderare tutta la sua forza e il suo coraggio per resistere alle accuse di un crimine che non ha mai commesso, difendendosi dalle menzogne del meschino reverendo della comunità in cui vive insieme alla figlia.

Brimstome farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi nel corso del mese di marzo di quest'anno.