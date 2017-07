Brigsby Bear: primo trailer per il film con Kyle Mooney e Mark Hamill

Sony Pictures Classic ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, sorta di commedia drammatica con protagonista assoluto

Sinossi: “Brigsby Bear Adventures” è uno show TV per bambini prodotto esclusivamente per una sola persona: James. Quando lo show finisce improvvisamente, la vita di James cambia per sempre, spingendolo a concludere la storia da solo e imparare ad affrontare la realtà di un mondo di cui non conosce nulla.

Oltre a Mooney, nel film troveremo Claire Danes (Homeland), Mark Hamill (Star Wars: Il Risveglio della Forza), Greg Kinnear (Little Miss Sunshine), Matt Walsh (Office Christmas Party, Comedy Bang! Bang!) e Michaela Watkins (Casual, Enough Said). Scritto dallo stesso Mooney insieme a Kevin Costello, il film è stato diretto da Dave McCary ed esordirà in maniera limitata nelle sale statunitensi il prossimo 28 luglio. Brigsby Bear è stato anche presentato oggi al San Diego Comic-Con, alla presenza del regista e del cast.