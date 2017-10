Bright: nuova featurette per il film Netflix con Will Smith

Netflix ha diffuso in streaming una nuova featurette di, film diretto dae con protagonisti. Ayer e Smith sono alla seconda collaborazione consecutiva dopo il successo di

Il film arriverà online sul servizio streaming il 22 dicembre 2017. Ayer e Will Smith hanno recentemente collaborato nel cinecomic della DC Comics, Suicide Squad, dove Smith interpretava il personaggio spara-tutto di Deadshot. Nel cast ci saranno anche Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez, Margaret Cho e Ike Barinholtz.

Sinossi: ambientato in un paese in cui orchi, umani, fate ed elfi. Durante un pattugliamento considerato di routine, due poliziotti, Ward e Jakoby s'imbatteranno in una forza oscura che cambierà il loro futuro. I due metteranno da parte le loro differenze per proteggere una reliquia che si pensava perduta e che nelle mani sbagliate potrebbe distruggere tutto.