Brie Larson e Woody Harrelson nel nuovo trailer di The Glass Castle

LionsGate ha diffuso online il nuovo trailer di The Glass Castle , pellicola con protagonisti il premio Oscar Brie Larson e Woody Harrelson. Il film è diretto da Destin Cretton, regista con il quale Larson ha collaborato in Short Term 12. The Glass Castle, basato sull'autobiografia di Jeannette Wallis, arriverà nei cinema dall'11 agosto.

The Glass Castle racconta la giovinezza di una ragazza cresciuta in una famiglia disfunzionale di nomadi anticonformisti. I genitori hanno alimentato la fantasia e l'immaginazione della figlia, che nel tempo fuggirà poi di casa e diventerà una giornalista di successo a New York.

Il film è scritto da Marti Noxon e nel cast troviamo il premio Oscar Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts, Max Greenfield ed Ella Anderson.

Recentemente Brie Larson ha fatto parte del cast di Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts.