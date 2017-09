Brie Larson vorrebbe dirigere un film Marvel Studios!

, l'attrice premio Oscar che vestirà i panni di Captain Marvel nell'MCU, vorrebbe cimentarsi nell'impresa di dirigere un cinefumetto Marvel.

La Larson non è una che se ne sta con le mani in mano: poco dopo aver vinto l'Oscar per Room ha accettato infatti di vestire i panni dell'eroina Marvel, poi la si è vista al fianco di Tom Hiddleston in Kong: Skull Island, e ancora, da poco ha debuttato proprio alla regia, con il suo Unicorn Store, una commedia indie dove recita al fianco di Samuel L. Jackson, Joan Cusack e Bradley Whitford.

Ed è proprio parlando di questo nuovo ruolo direttoriale che la bella attrice, in un'intervista con l'Huffington Post ha detto sulla possibilità di dirigere un film Marvel:

"E' uno dei miei piani per il futuro. La mia filosofia è di non dire no a me stessa. Farò le mie cose finché non sarà qualcun altro a dirmi di no."

Il fatto che la Larson sia così entusiasta del mondo di cui è appena entrata a far parte, quello dei cinefumetti, fa ben sperare in un'ottima riuscita del suo personaggio, Carol Danvers, che è davvero attesissimo da tutti i fan dell'MCU!