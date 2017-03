Brie Larson sarà Victoria Woodhull, la prima donna candidata alla Presidenza USA

Il premio Oscar(Room), interpreterà e produrrà l'adattamento cinematografico sulla storia della suffragetta che divenne la prima donna a candidarsi per diventare Presidente degli Stati Uniti nel 1872.

Il film verrà distribuito da Amazon, e la sceneggiatura sarà affidata a Ben Kopit (Libertine).

Victoria Woodhull era figlia di un artista della truffa che insegnò a lei e a sua sorella come "raggirare" le folle con abili trucchi per alimentarne le superstizioni e controllarle. Anticonformista, ribelle e, soprattutto narcisista, la giovane Victoria riuscì, grazie a queste doti e a una grande determinazione, a ribaltare il suo status sociale e a raggiungere obiettivi impensabili per una donna, quaranta anni prima che fosse concesso il diritto di voto alle signore.

Brie Larson produrrà il film con la Whalerock Industries’ Lloyd Braun e Andrew Mittman. L'attrice ha recentemente interpretato il blockbuster Kong: Skull Island e sarà Captain Marvel nel cinecomic dedicato all'eroina dei fumetti.