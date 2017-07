Brie Larson e Naomi Watts nella nuova clip di The Glass Castle

LionsGate ha diffuso online una nuova clip di The Glass Castle , pellicola che vede per protagoniste due attrici del calibro di. Co-scritto e diretto da Destin Daniel Cretton, il film è l'adattamento cinematografico del memoir di Jeannette Wallis, pubblicato nel 2005 e diventato un best-seller per il New York Times.

La crescita di una ragazza in una famiglia disfunzionale è al centro della trama di The Glass Castle, nel quale i genitori della giovane alimentano la sua immaginazione e la sua fantasia. La ragazza col tempo fuggirà di casa e diventerà una giornalista di successo a New York.

Il cast di The Glass Castle comprende il premio Oscar Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrelson, Max Greenfield ed Ella Anderson.

Brie Larson è una delle attrici più richieste del panorama cinematografico hollywoodiano, recentemente sul set di Kong: Skull Island e vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice protagonista nel 2016 per Room.