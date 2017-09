Breathe: Andrew Garfield e Claire Foy nella prima clip ufficiale

Bleeker Street ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale di, pellicola che segna il debutto alla regia die che inaugurerà il 61° London Film Festival.

Protagonisti della storia sono Andrew Garfield e Claire Foy (The Crown), mentre a supporto ci saranno Hugh Bonneville, Tom Hollander, Stephen Mangan e Diana Rigg. La pellicola racconta della vita di Robin Cavendish, paralizzato dalla polio in seguito al suo soggiorno in Africa e con soli pochi mesi da vivere. Insieme all’aiuto della moglie Diana, riuscirà a non farsi condizionare dalle limitazioni e a non perdere la speranza.

STX distribuirà il film nel Regno Unito e in Irlanda a partire dal 27 ottobre 2017, mentre Bleeker Street si occuperà della distribuzione nel territorio nordamericano a partire dal 13 ottobre. Su queste pagine potete visualizzare anche il trailer e il poster ufficiali.

Serkis è già al lavoro sulla sua prossima fatica da regista, la nuova versione (più dark di quella Disney) de Il Libro della Giungla.