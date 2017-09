Breathe: Andrew Garfield e Claire Foy nel nuovo trailer ufficiale

Bleecker Street ha diffuso in streaming il secondo trailer ufficiale di, film con protagonistiche aprirà la 61ª edizione del London Film Festival, in programma dal 4 al 15 ottobre 2017.

A presentare la clip, che segna il debutto alla regia di Andy Serkis, proprio il regista accompagnato dai due protagonisti. Nel cast del film troviamo anche Hugh Bonneville, Tom Hollander, Stephen Mangan e Diana Rigg.

La pellicola racconta della vita di Robin Cavendish, paralizzato dalla polio in seguito al suo soggiorno in Africa e con soli pochi mesi da vivere. Insieme all’aiuto della moglie Diana, riuscirà a non farsi condizionare dalle limitazioni e a non perdere la speranza.

STX distribuirà il film nel Regno Unito e in Irlanda a partire dal 27 ottobre 2017, mentre Bleeker Street si occuperà del territorio nordamericano dal 13 ottobre.