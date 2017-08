Brawl in Cell Block 99: il regista rivela il poster ufficiale del film!

E' appena uscita la locandina ufficiale di, il film scritto e diretto dal regista S. Craig Zahler per la RLJE Films. La pellicola esce negli USA il 6 ottobre prossimo.

Brawl in Cell Block 99 vede un cast formato da Vince Vaughn (True Detective), Jennifer Carpenter (Dexter), Marc Blucas (Underground), Udo Kier (Blade) e Don Johnson (Django Unchained). La prima mondiale del film sarà al Festival del Cinema di Venezia e sarà in programmazione anche al Toronto Film Festival e al Fantastic Fest.

La storia parla di un ex pugile, Bradley (Vince Vaughn), che perde il lavoro di meccanico e il cui turbolento matrimonio finisce. Trovandosi a un bivio, pensa di non poter fare altro che mettersi a lavorare per un corriere della droga. La situazione per un po' migliora, ma un giorno rimane invischiato in una sparatoria tra i poliziotti e i suoli "colleghi" criminali. Quando la situazione si calma, Bradley si ritrova gravemente ferito e buttato in prigione, dove i suoi nemici lo costringono a commettere atti di violenza che trasformeranno quel posto in una giungla selvaggia.