Bradley Cooper in trattative per il ruolo di Vince McMahon della WWE nel biopic

È oggia riportare la notizia che) sarebbe ufficialmente entrato in trattative con la produzione del biopicper interpretarne il protagonista,, CEO della WWE.

Nonostante Cooper sia attualmente legato a quattro film, che sono Avengers: Infinity Wae, Deeper, Atlantic Wall e A Star Is Born (quest'ultimo suo esordio alla regia), sembra proprio che l'attore sia seriamente interessato al biopic, già in produzione da molto tempo e con molti studi a lavorarci, quali la WWE Studios e la TriStar, adesso proprio in cerca di un A-Lister per il ruolo princiapale.



PW Insider conferma quindi che un'offerta è stata fatta a Cooper già da un paio di settimane, ma la risposta dell'attore tarderebbe ad arrivare, il che non lascerebbe trasparire le reali intenzioni della star, se interessata o meno al progetto come PW Insider riporta con convinzione.



Pandemonium sarà diretto (almeno per il momento) da John Requa e Glenn Ficarra (Crazy Stupid Love, This Is Us in tv), con un'uscita ancora a data da destinarsi, come giustamente intuibile.