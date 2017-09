Brad's Status: Ben Stiller nella prima clip del film Amazon

Amazon Video ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale da, film che vede come protagonista assoluto ungiunto a fare il bilancio della propria esistenza.

Oltre all’attore, che in questi giorni abbiamo visto anche nel trailer di The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach, troviamo anche Michael Sheen, Luke Wilson, Jemaine Clement, Jenna Fischer e Austin Abrams, per la regia di Mike White.

Sinossi: Quando Brad Sloan (Stiller) accompagna il figlio al college sulla East Coast, la visita provoca una spiacevole sensazione di insicurezza, rivelando una condizione di scarsa fiducia nei propri mezzi. Questa commedia dolceamara parla della soddisfacente carriera di Brad, che vive una vita tranquilla a Sacramento insieme alla moglie Melanie (Jenna Fischer), e al loro figlio Troy (Austin Abrams), prodigio della musica. Ma non è esattamente quello che sognava durante i sui anni al college, nei suoi giorni di gloria. Andando con Troy in giro per Boston, dove Brad ha frequentato l'università, l'uomo non può fare a meno di paragonare la sua vita a quella dei suoi migliori amici dell'epoca, che sono diventati, rispettivamente: un pezzo grosso di Hollywood (White), uno speculatore (Luke Wilson), un imprenditore tecnico (Jemaine Clement), e un esperto di politica e autore di besteller (Michael Sheen). Inizia ad immaginare che vita favolosa abbiano queste persone e non sa se lui sarebbe mai riuscito a farcela come loro. Ma quando le circostanze lo forzano a riconnettersi con i suoi vecchi amici, Brad inizia a farsi domande e a chiedersi se abbia effettivamente fallito, nella vita, oppure, se in un qualche modo, sia stato quello più fortunato tra tutti.