Brad Pitt potrebbe partecipare al film di fantascienza "Ad Astra"

Il rinvio dideciso daha liberato spazio nella fitta agenda della star di Hollywood. L’attore, infatti, potrebbe partecipare al film di fantascienza diretto daintitolato

Da “Il Curioso Caso di Benjamin Button” fino a “Intervista col Vampiro”, passando per “L’esercito delle 12 scimmie”, Brad Pitt non è nuovo a ruoli importanti in film di fantascienza. Il rinvio di World War Z 2, inoltre, ha creato spazio nella sua già fitta agenda: questo consentirà all'attore di lavorare con un regista che ha sempre ammirato.

Secondo quanto rivelato da Deadline, infatti, l’attore è interessato al ruolo di protagonista nel nuovo film del regista di “The Immigrant” James Gray, intitolato Ad Astra. Il film racconta la storia di un ingegnere che ha intrapreso un viaggio ventennale per trovare vita extraterrestre su Nettuno. Il figlio dell’uomo si mette quindi in viaggio per ritrovare il padre e capire perché la sua missione sia fallita.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Deadline, inoltre, la produzione di Ad Astra potrebbe cominciare questa estate. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!