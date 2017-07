Boy21: David O. Russell è in trattativa per produrre il film della Lionsgate

potrebbe produrre il nuovo film dellaè stato assunto per scrivere la sceneggiatura del film che si baserà sul romanzo dallo stesso nome dell'autore Matthew Quick.

Boy21 è stato pubblicato dalla Little, Brown & Co. lo stesso anno in cui venne realizzato anche Silver Linings Playbook. E' la storia di Finley, un ragazzo che vive in una città estremamente violenta, dove droga e criminalità sono cose comuni e la cui esistenza davvero difficile. La sera deve prendersi cura del padre disabile e l'unica pausa che riesce a prendersi da questa vita così dura è quando gioca a basket.

Un giorno arriva un ragazzo nuovo nella sua scuola, un ragazzino che ha vissuto una tragedia inenarrabile... Un ragazzino che una volta era un grande giocatore di basket ma che non riesce più a giocare e risponde solo al nome Boy 21 (il numero che aveva sulla maglia). Il coach della squadra della scuola chiede a Finley (che indossa anche lui la maglia 21), di prendere Boy21 sotto la sua ala protettrice. E' una storia di giudizi, di amicizia e di speranza.